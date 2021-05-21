В мире появилось девять новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинам

С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтичеких компаний, производящих вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Oxfam со ссылкой на данные альянса People's Vaccine Alliance.

Список возглавил гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель, его состояние альянс оценил в $4,3 млрд. На втором месте — сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд). Также в перечень новых миллиардеров вошли: иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер ($2,2 млрд.); председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян ($1,9 млрд.); председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд.); ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер ($1,6 млрд); соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 млрд.); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу ($1,2 млрд.); соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа ($1 млрд), пишет РБК.

По оценкам альянса, их совокупное состояние составляет $19,3 млрд. Активисты отмечают, что этой суммы хватило бы для того, чтобы вакцинировать около 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода, передает CNN.