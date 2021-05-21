Ильхам Алиев об исторической значимости азербайджанского газа для Европы

«Последний день прошлого года был знаменательным с точки зрения завершения Южного газового коридора, являющегося историческим проектом. Были соединены в интегрированную самостоятельную сеть газопроводы протяженностью 3,5 тыс. километров, которые объединены в едином проекте. Впервые азербайджанский газ был поставлен в Европу. Это было действительно историческим событием, потому что проект был большим вызовом со всех точек зрения - финансовой, политической и технической». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

«Мы внесли действительно важный вклад в энергетическую безопасность Европы. Учитывая открытие новых месторождений и новый уровень добычи природного газа в Азербайджане, это проект, который будет продолжаться на протяжении предстоящих десятилетий. Азербайджанский газ - новый для европейского континента, в настоящее время это единственный новый источник поставок газа в Европу, и это в значительной степени усилило двусторонние и многосторонние связи между вовлеченными странами», - сказал президент Ильхам Алиев.