США ввели новые санкции против «Северного потока-2». В Кремле отреагировали

Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2», сообщил Минфин США.

Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток-2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА Новости.

В Кремле заявили, что хотели бы разобраться в действиях США, объявивших о новых санкциях в отношении «Северного потока-2» на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран.

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

«Посмотрим, как нам лучше будет», - добавил Песков.