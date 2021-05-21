Однако эра углеводородов подходит к концу, мир постепенно переходит на зеленую энергию. Источников новых видов энергии в Азербайджане тоже немало, но их надо освоить. Власти страны во главе с президентом Ильхамом Алиевым многое для этого делают, иностранные компании уже приступили к реализации конкретных проектов по освоению солнечной и ветряной энергии. Но среди них нет британских компаний, в том числе и хорошо зарекомендовавшей себя ВР. Но, как выяснилось в ходе встречи министра Стюарта с президентом Алиевым, Британия и ее компания вовсе не желают оставаться посторонними наблюдателями и в этом вопросе.

Визит в Баку министра экспорта Великобритании Грэхэма Стюарта в столь сложное время ничего особенного, на первый взгляд, не сулил. Правда, в 90-е годы прошлого столетия в не менее сложной ситуации эта страна, в частности ее национальная компания ВР оказала Азербайджану неоценимую поддержку. В итоге за короткий исторический промежуток времени Баку удалось с помощью передовых западных технологий наладить добычу и экспорт углеводородов и вырваться в число передовых стран мира.

Министр, выразив удовлетворение многолетним и эффективным партнерством с Азербайджаном, подчеркнул взгляд главы государства на зеленое и устойчивое будущее, которому привержено и Соединенное Королевство. По его мнению, обеспечение развития Азербайджана как страны, не только обладающей успешной нефтяной и газовой экономикой, но и думающей о будущем, строящей стратегические планы на долгосрочную перспективу, отвечает интересам страны и лично президента Алиева. Потому что будущее будет еще более зеленым, в эту отрасль будут вложены глобальные инвестиции, что даст возможность для углубления двусторонних отношений.

- Как отметили и Вы, ВР является Вашим стратегическим партнером, там есть большие возможности, - сказал министр, обращаясь к президенту И.Алиеву. - Долгосрочным наследием для Вашей страны с определением правильной политики и мер стало то, что Вы построили и развиваете Вашу страну на основе нефти и газа, но в то же время смотрите в будущее.

Слова министра не стали неожиданностью для главы государства. По его словам, Азербайджан и ВР уже активно работают над возобновляемыми источниками энергии, обсуждают создание производства солнечной энергии на освобожденных территориях. Есть даже план инвестиций в производство солнечной энергии в Карабахе. «Для нас это будет очень выгодно, особенно с учетом того, что мы объявили Карабах «зеленой зоной» и «умным городом», ответил президент британскому министру.

Более того, было подчеркнуто, что Азербайджан пригласил британские деловые круги в числе первых иностранных компаний для осуществления работ по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий. И этот процесс уже начался, генпланы городов уже разработаны. Обо всем этом Баку заявляет достаточно давно, и британский министр, конечно же, был в курсе происходящих событий.

Сами подумайте, компании из Великобритании инвестировали в экономику независимого Азербайджана более 30 млрд долларов. В основном эти деньги, безусловно, инвестированы ВР в нефтегазовую сферу. Но это помогло развитию и других сфер, экономики страны в целом. Потому что эти инвестиции привели к доходам, поступающим в бюджет, которые страна реинвестирует в ненефтяную сферу. Активное сотрудничество продолжается и сегодня. ВР уже 30 лет является нашим стратегическим партнером и еще, как минимум последующие 30 лет, останется таковым, так как есть новые перспективы, подписаны новые контракты.

Кстати, британская нефтяная компания уже объявила о том, что намерена переориентироваться на возобновляемые источники энергии. На закате глобального нефтяного бума ВР использовала все свои возможности и средства для развития нефтегазового сектора Азербайджана. Ныне интерес к этой сфере падает, мир переходит на зеленую энергию, и компания готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Баку и в этой сфере. Стороны достаточно хорошо знают друг друга и могли бы решить все проблемы сами и без участия британского министра.

Но визит министра в Баку преследовал более широкий круг вопросов. Баку и Лондону предстоит, в частности, сложная задача по переводу стрелки часов с нефтяной на зеленую энергию. Предстоят и другие совместные проекты. А это уже вопрос не только экономический, но и политический. И переговоры министра с главой азербайджанского государства и другими официальными лицами преследовали важную цель по реализации совместных планов, обсуждению новых мероприятий. Все это демонстрирует активный политический диалог, а также большие перспективы в экономической сфере. Лондон и Баку определили сферы для дальнейшего развития отношений. И BP будет играть большую роль в планах Азербайджана по диверсификации экономики.

А пока среди первых иностранных компаний, которые Азербайджан пригласил в качестве партнеров для работы по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации территорий, есть и британские компании. А 21 мая в Баку состоялось открытие Торговой палаты Великобритании, что будет способствовать росту экспорта азербайджанской продукции в эту страну. И это только начало нового этапа сотрудничества.