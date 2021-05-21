Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

"Увидим", - сказал глава американской администрации, когда у него поинтересовались, выполнит ли Пхеньян, с точки зрения Вашингтона, такие условия, передает ТАСС.

"Если он [Ким Чен Ын] возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся. Это обязательство должно заключаться в том, что идет обсуждение его [Ким Чен Ына] ядерного арсенала", - заявил Байден.

"Но я бы не стал делать того, что было сделано в недавнем прошлом: я бы не стал предоставлять ему всего того, чего он добивается, - международного признания в качестве законного... Предоставлять то, что позволило ему двигаться в направлении того, чтобы казаться более серьезным применительно к тому, насчет чего он вовсе не был настроен серьезно", - подчеркнул Байден, имея в виду Ким Чен Ына и его встречи с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.