Накануне армянские СМИ распространили еще одну настораживающую с точки зрения усугубления азербайджано-иранских отношений информацию о выдвижении иранских войск к своим северным рубежам – к границе Азербайджана. Армянские медиаресурсы вкупе с симоньяновским сегментом русскоязычной прессы спекулируют передислокацией иранских воинских подразделений в направлении азербайджанской границы в контексте реализации важнейшего пункта Трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о разблокировании транспортных коммуникаций и прокладке «Зангезурского коридора».

Судя по выступлениям иранских официальных лиц и армянских правительственных экспертов, Тегеран сильно обеспокоен вероятной потерей контроля над ирано-армянской границей. Итоги карабахской войны оказались неутешительными для сторонников ирано-армянской оси в Тегеране. Адепты развертывания шиитско-григорианского альянса в противовес возрастающей роли Азербайджана на Южном Кавказе потеряли один из важнейших рычагов влияния на ситуацию – протяженную, беспрепятственную, почти прозрачную границу с бесконтрольной оккупированной частью Азербайджана, находившейся десятилетиями под контролем клана полевых карабахских командиров. Открытые антиазербайджанские призывы в клерикально-консервативной среде иранского истеблишмента, подкрепленные попытками активного сближения с Ереваном – словно голос отчаяния политических сил, бессильных повернуть историю вспять.

Хотя ереванские политические эксперты с восторгом встретили политическую поддержку и практическую помощь Тегерана, по словам таких экспертов, как Григор Баласанян – солидарность Ирана с Арменией придала уверенности зажатому в геополитические тиски официальному Еревану.

Довольно любопытно, что в последние дни усилилась напряженность и на ирано-азербайджанской государственной границе. Особое внимание заслуживает последний инцидент с проникновением на азербайджанскую территорию хорошо подготовленных и вооруженных огнестрельным оружием и спецтехникой диверсантов, действовавших под прикрытием наркокурьеров. Судя по профессиональной подготовке так называемого иранского наркокурьера, которому удалось убрать со своего пути двух хорошо подготовленных военнослужащих Госпогранслужбы Азербайджана, к тому же удобно засесть в горах и оказать сопротивление азербайджанским спецподразделениям, речь идет о хорошо спланированной спецоперации.

Еще несколько лет назад в одном из своих открытых отчетов ЦРУ указывало на след иранских спецслужб в организации наркотрафика по оккупированным территориям, которые до недавних пор не контролировались Азербайджаном и входили в зону влияния оккупационного армянского режима. К тому же, и азербайджанские спецслужбы неоднократно заявляли о прохождении стратегического наркокоридора по оккупированной армянскими войсками неконтролируемой приграничной с Ираном территории. Так вот, после деоккупации приграничной с Ираном зоны, которую в кратчайшие сроки взяли под контроль подразделения азербайджанских пограничных войск, Госкомитет по таможне, Госпогранслужба и МВД за несколько месяцев пресекли попытки провоза через территорию Азербайджана десятков тонн наркотических веществ, большей часть героина. Маршрут доставки пролегал через Азербайджан в направлении России, Украины, Грузии, Молдовы…