Иран объявил Азербайджану нарковойну? новое видео: иранские грузовики снова в Карабахе
Накануне армянские СМИ распространили еще одну настораживающую с точки зрения усугубления азербайджано-иранских отношений информацию о выдвижении иранских войск к своим северным рубежам – к границе Азербайджана. Армянские медиаресурсы вкупе с симоньяновским сегментом русскоязычной прессы спекулируют передислокацией иранских воинских подразделений в направлении азербайджанской границы в контексте реализации важнейшего пункта Трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о разблокировании транспортных коммуникаций и прокладке «Зангезурского коридора».
Судя по выступлениям иранских официальных лиц и армянских правительственных экспертов, Тегеран сильно обеспокоен вероятной потерей контроля над ирано-армянской границей. Итоги карабахской войны оказались неутешительными для сторонников ирано-армянской оси в Тегеране. Адепты развертывания шиитско-григорианского альянса в противовес возрастающей роли Азербайджана на Южном Кавказе потеряли один из важнейших рычагов влияния на ситуацию – протяженную, беспрепятственную, почти прозрачную границу с бесконтрольной оккупированной частью Азербайджана, находившейся десятилетиями под контролем клана полевых карабахских командиров. Открытые антиазербайджанские призывы в клерикально-консервативной среде иранского истеблишмента, подкрепленные попытками активного сближения с Ереваном – словно голос отчаяния политических сил, бессильных повернуть историю вспять.
Хотя ереванские политические эксперты с восторгом встретили политическую поддержку и практическую помощь Тегерана, по словам таких экспертов, как Григор Баласанян – солидарность Ирана с Арменией придала уверенности зажатому в геополитические тиски официальному Еревану.
Довольно любопытно, что в последние дни усилилась напряженность и на ирано-азербайджанской государственной границе. Особое внимание заслуживает последний инцидент с проникновением на азербайджанскую территорию хорошо подготовленных и вооруженных огнестрельным оружием и спецтехникой диверсантов, действовавших под прикрытием наркокурьеров. Судя по профессиональной подготовке так называемого иранского наркокурьера, которому удалось убрать со своего пути двух хорошо подготовленных военнослужащих Госпогранслужбы Азербайджана, к тому же удобно засесть в горах и оказать сопротивление азербайджанским спецподразделениям, речь идет о хорошо спланированной спецоперации.
Еще несколько лет назад в одном из своих открытых отчетов ЦРУ указывало на след иранских спецслужб в организации наркотрафика по оккупированным территориям, которые до недавних пор не контролировались Азербайджаном и входили в зону влияния оккупационного армянского режима. К тому же, и азербайджанские спецслужбы неоднократно заявляли о прохождении стратегического наркокоридора по оккупированной армянскими войсками неконтролируемой приграничной с Ираном территории. Так вот, после деоккупации приграничной с Ираном зоны, которую в кратчайшие сроки взяли под контроль подразделения азербайджанских пограничных войск, Госкомитет по таможне, Госпогранслужба и МВД за несколько месяцев пресекли попытки провоза через территорию Азербайджана десятков тонн наркотических веществ, большей часть героина. Маршрут доставки пролегал через Азербайджан в направлении России, Украины, Грузии, Молдовы…
По всей видимости, после потери возможности беспрепятственного экспорта героина по оккупационной зоне иранцы находятся в поисках новых маршрутов. Как известно, участие в наркотрафике, контрабанда вооружения и нелегальная торговля золотом все еще остаются главными источниками финансирования иранских прокси, в первую очередь Хезболлы с ежегодным доходом в три миллиарда долларов. Нашумевший в 2008 году доклад «Кассандра», над которым работали 30 спецслужб мира, подтвердил первоначальные подозрения о причастности иранских прокси к наркомаршрутам. Бойцы Хезболлы и шиитской военизированной группировки в Ираке Катаиб Хезболла часто выступают в ипостаси наркоторговцев.
Таким образом, азербайджанским спецслужбам и правоохранительным органам пока что удалось предотвратить проникновение через территорию Азербайджана иранских «наркокурьеров» и прохождение новых наркомаршрутов.
Попытки проложить новые маршруты поставок героина в Россию и далее в Европу через территорию Азербайджана свидетельствуют об откровенно враждебном отношении покровительствующей наркоторговле части иранских военизированных групп. Спрашивается – как же с такой частотой «наркокурьеры» с сотнями килограммов запрещенного груза столь произвольным и безнаказанным образом пересекают хорошо охраняемую и подготовленную к вероятному вторжению враждебных сил иранскую границу?!
Обратите внимание на статистику задержания наркотических грузов, поступивших в Азербайджан из Ирана. 20 мая Госпогранслужба на пограничном пункте «Горадиз» обнаружила контрабанду наркотиков. В тот же день таможенники обнаружили 244 кг героина в приграничной Астаре. 5 мая МВД задержало в Астаре еще один груз – 70 кг. 3 мая таможенники остановили в другом приграничном с Ираном Билясуварском таможенном посту еще одну поставку – 244 кг. Чуть ранее таможенники обнаружили в багажнике иранца 107 кг «белого золота»… Обратите внимание на хронику нарковойны иранских прокси против Азербайджана: буквально ежедневно на таможенных постах и погранзаставах всплывают сотни килограммов наркотиков. Конечная станция этого стратегического для иранских прокси товара – Россия и Европа. Похоже, Иран объявил самую что ни на есть нарковойну.
А тем временем иранские грузовики с неопознанным товаром продолжают курсировать из Армении в Карабах. В распоряжении haqqin.az оказались новые видеокадры прибывающих в находящиеся под контролем российских миротворцев районы Нагорного Карабаха грузовиков из Ирана.