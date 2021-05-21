В результате крушения самолета военно-воздушных сил Нигерии, разбившегося в пятницу, 21 мая, погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных сил Нигерии Ибрагим Аттаиру. Отмечается, что также погибли еще 10 офицеров, включая экипаж самолета.

«Сегодня вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна», — говорится на странице ВВС страны в Twitter.

Пилот мог потерять управление из-за резкого изменения погоды в Кадуне.