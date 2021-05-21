Взрыв в жилом доме в Хырдалане

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве с последующим пожаром в многоэтажном жилом здании в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место происшествия были привлечены противопожарные части Государственной противопожарной службы министерства и соответствующие спасательные подразделения Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, инцидент произошел в двухкомнатной квартире на четвертом этаже здания. В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции квартиры. Во время пожара спасатели из задымленных квартир эвакуировали 14 жителей в безопасное место.