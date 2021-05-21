Убит главарь "Боко Харам"

На северо-востоке Нигерии главарь и один из основателей исламистской группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау был убит во время боя с боевиками конкурирующей группировки. Об этом сообщает Daily Nigerian.

По имеющимся данным, силовики узнали о гибели Шекау из перехваченных переговоров исламистов, прослушанных за последние трое суток.

Согласно им, лидер группировки погиб 19 мая во время боя с боевиками Исламского государства в Западной Африке (ISWAP), которая является структурой "Исламского государства".

Кроме того, смерть Шекау подтвердили очевидцы произошедшего.