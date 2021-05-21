Азербайджанская нефть дорожает

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери – Чираг – Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 мая составила 66,88 доллара за баррель, что на 0,38 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 66,24 доллара за баррель, что на 0,36 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.