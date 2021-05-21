Врачи назвали кажущийся «безобидным» симптом рака

Врачи из клиники Майо (Mayo Clinic) в США назвали кажущийся «безобидным» симптом рака. Специалисты предупредили, что зудящая сыпь на коже может быть симптомом онкологии, пишет Express.

По словам докторов, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках может свидетельствовать о необычном заболевании под названием «дерматомиозит».

«Дерматомиозит у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта. Дерматомиозит — это необычное воспалительное заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и характерной кожной сыпью», — рассказали сотрудники клиники Майо.

Помимо сыпи у пациентов наблюдается прогрессирующая мышечная слабость в области бедер, плеч и рук, а также боли в спине или запор. Врачи посоветовали обратиться к терапевту в случаях, если присутствуют перечисленные симптомы.