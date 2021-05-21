Европа столкнулась с дефицитом рабочей силы

Страны Европы столкнулись с дефицитом квалифицированной рабочей силы. Нехватка специалистов во многих отраслях обостряется закрытыми границами из-за коронавируса, пишет Bloomberg.

Уровень безработицы в странах Европейского союза (ЕС) составляет более семи процентов. По прогнозам экспертов, ситуация стабилизируется и вернется к допандемийному уровню не ранее 2023 года.

Многие люди не могут отправиться на заработки за рубеж из-за запретов, связанных с COVID-19. Вузы резко сократили прием иностранных студентов. Дополнительные барьеры накладывает Brexit. Великобритания и ЕС наложили взаимные запреты на передвижение рабочей силы и признание некоторых квалификаций.

Проблемы с рабочей силой станут еще острее, когда ЕС запустит программу поддержки экологической и цифровой отраслей на 800 миллиардов евро. Для работы в этих сферах потребуются специализированные кадры.