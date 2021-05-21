В Баку открывается метро?

Заявление завотделом TƏBİB Ягут Гараевой о том, что в ближайшее время будет принято решение в связи с общественным транспортом, подогрело слухи о том, что в Баку скоро будет возобновлена работа метрополитена.

Сотрудники метрополитена также пишут в социальных сетях о том, что от них потребовали в обязательном порядке пройти вакцинацию.

Данную информацию косвенно подтверждает и глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов. Представитель ведомства заверил журналистов, что метро уже готово к бесперебойной работе.

«Что касается решения в связи с деятельностью метрополитена, то оно действительно скоро будет принято. Дело в том, что запрет на работу метро истекает 1 июня и новое решение будет принято Оперштабом. Мы лишь исполнители. Будем исполнять то решение, которое будет принято», - сказал он.