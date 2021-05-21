Мурад Самедов, парламентский корреспондент 11:24

Накануне состоялось очередное заседание Милли Меджлиса, в ходе которого депутаты обсудили 23 вопроса. Открывая заседание парламента, спикер Сахиба Гафарова рассказала о поездке группы азербайджанских депутатов в Италию, подчеркнув, что этот визит в очередной раз подтвердил дух стратегического партнёрства между двумя странами. Спикер затронула также принятую Европарламентом резолюцию по так называемым «военнопленным». «Это всего лишь листок бумаги, который не отражает отношения Европейского Союза к Азербайджану. Азербайджан заинтересован во всестороннем развитии отношений с ЕС. Усилия некоторых предвзятых групп в Европарламенте не смогут навредить этим целям», - заключила С.Гафарова.

Затем депутаты обсудили документ "О назначении судей Верховного суда", в соответствии с которым на должности судей Верховного суда выдвигаются кандидатуры Дадашева Ильгара Агабабаш оглу, Ахмедова Ахмеда Аббас оглу, Алиева Алескера Алиаббас оглу, Керимова Фархада Абдулкерим оглу, Мовсумова Назима Расим оглу, Нагиева Имана Магомед оглу, Раджабова Илькина Абульфаз оглу и Керимова Саяда Али оглу. Слово было предоставлено члену комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Низами Сафарову, который рассказал о судебно-правовых реформах, проводимых в Азербайджане. Депутат отметил, что все выдвинутые кандидаты являются опытными и грамотными юристами. Во время прений депутат Гудрат Гасангулиев заявил, что судьи в Азербайджане должны быть более инициативными и вносить вклад в усовершенствование законодательства. Депутат отметил, что после смены руководства Коллегия адвокатов предприняла немалые усилия для повышения роли и авторитета адвокатов. Но вместе с тем, по словам депутата, сами адвокаты жалуются на то, что в ряде случаев в ходе следствия обвиняемых допрашивают без их участия.

«Этот вопрос нужно решать. Мы должны внести изменение в законодательство в связи с арестом. Конечно, мера пресечения в виде ареста может быть избрана в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления против государственности, в том числе против личности, а также рецидивистов, членов каких-то преступных группировок. Но в других случаях нельзя избирать меру пресечения в виде ареста. Нужно внести изменения в законодательство и отпускать некоторых на свободу под залог, чтобы люди могли организовать свою защиту. Никто не может организовать их защиту лучше, чем они сами», - считает депутат. Другой депутат, Сабир Рустамханлы, напомнил историю азербайджанского журналиста Нияза Нифтиева, который был избран председателем муниципалитета и попался на взятке в двести манатов. Депутат заявил, что следствие по этому делу длится уже более 15 месяцев, и Н.Нифтиев все это время находится под арестом. Депутат призвал выпускать в таких случаях людей на свободу, чтобы они могли организовать свою защиту. В этот момент время для выступления Рустамханлы истекло, микрофон благополучно отключили, но депутат продолжал о чем-то оживленно рассуждать. Что никто, кроме самого депутата так и не услышал. После завершения обсуждений кандидатуры судей были выставлены на голосование и утверждены. Затем в ходе заседания парламентарии обсудили и приняли законопроекты о внесении изменений в законы «О лицензиях и разрешениях», «Об ипотеке», «О ветеринарии», «О государственной пошлине» и в положение «О паспорте моряка». Изменения в основном носили технический характер. Лишь в ходе принятия поправок в закон «О страховой деятельности» депутат Рази Нуруллаев выступил с резкой критикой в адрес страховых компаний Азербайджана, обвинив их в уклонении от страховых выплат.