Число случаев коронавируса в мире превысило 166 млн

Во всем мире на утро 22 мая выявлено 166 154 087 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от инфекции скончались 3 443 436 человек.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.

Так, в Соединенных Штатах зафиксировано 33 085 206 случаев COVID-19, из них 589 223 — с летальным исходом.

В Индии 26 289 290 заболевших и 295 525 скончавшихся, в Бразилии — 15 970 949 и 446 309 соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 21 мая, в России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 117 739 человек, вылечились 4 601 120 человек.