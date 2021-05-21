Депутат Рази Нуруллаев: "У нас страховые компании принадлежат чиновникам"

Когда в Азербайджане у кого-то горит или обрушивается дом либо объект, разбивается машина, то все смотрят в карман государства. Почему? Потому что у нас еще не сформировалась страховая культура. Страховка направлена на черный бизнес и обогащение за счет чужого несчастья. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом в ходе вчерашнего заседания Милли Меджлиса заявил депутат Рази Нуруллаев.

«Почему у нас не может успешно применяться эта система? Потому, что большинство людей не верят страховым компаниям. Потому, что нет таких причин, к которым бы не прибегли страховые компании и страховые агенты, чтобы не выплатить полагающиеся средства.

В этом вопросе необходимы фундаментальные и кардинальные изменения, чтобы мы могли урегулировать отношения в цивилизованной форме. Было бы хорошо, если бы страховые компании не принадлежали чиновникам и за ними не стояла тайная и сильная рука, потому что она мешает обществу стать цивилизованным.

Страховые агенты приходят на дом, агитируют по телефону, размещают рекламу в интернете и тем самым привлекают клиентов. Они чуть ли не на Коране клянутся, что днем и ночью только и думают о людях, попавших в беду. А когда гражданин действительно попадает в беду, то они резко исчезают и ищут тысячу причин, чтобы не платить деньги. Люди месяцами не могут получить полагающиеся страховые выплаты», - утверждает депутат.