Россия начала испытания «Монолита»

В России начались испытания макетов высокоточной авиационной ракеты «Монолит», сообщил РИА Новости исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, разработка ракеты калибра 122 миллиметра «ведется в инициативном порядке». «В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — сказал руководитель.

Кочкин добавил, что в случае успеха тестов «с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования», однако, по его словам, говорить о сроках госиспытаний изделия пока рано.