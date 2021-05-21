Александр Караваев, автор haqqin.az 12:05

Уже по итогам визита премьер-министра Али Асадова в Россию можно сказать, что он проходил под знаком электронных коммуникаций - "дорожной карты" цифровизации двусторонних отношений. Основные подписанные соглашения касаются именно задачи перевода госуслуг в двусторонних отношениях в онлайн-режим. Речь идёт как об интеграции систем в службах карантина растений, равно как и в сфере поддержки совместного экспорта и таможенного сопровождения. С одной стороны, это призвано снизить количество барьеров в торговле, с другой - будет подталкивать две страны наращивать взаимодействие в области облачных технологий, инфраструктуры открытых ключей для применения электронных подписей (эту тему обсуждали накануне в ходе визита в Москву главы Минсвязи и высоких технологий).

Визит азербайджанской делегации стал первым масштабным официальным контактом "за одним столом" между правительствами двух стран в процессе ещё не оконченного локдауна пандемии. О значении этих переговоров говорит состав азербайджанской делегации: вместе с премьером в Москве работали ведущие фигуры правительства - глава Минэкономики Микаил Джаббаров, глава Таможенного комитета Сафар Мехтиев и вышеупомянутый Рашад Набиев, побывавший в Москве дважды за короткий промежуток времени. Один из важнейших документов - соглашение по интеграции информационных систем ФГИС «Аргус-Фито» и азербайджанской «AQTS», что позволит осуществлять обмен электронными фитосанитарными сертификатами при взаимной торговле. С одной стороны, это обусловит ускорение оформления поставок на границе и отслеживание партий до конечного пункта доставки. С другой, позволит минимизировать блокирование контрактов, как это произошло в декабре прошлого года, когда на азербайджанских отправителей яблок и томатов наложили эмбарго в связи с подозрением на присутствие вредителей. Процесс снятия эмбарго растянулся более чем на три месяца. При этом надо отметить, что в 2020 году в Россию было ввезено 179,7 тыс. тонн азербайджанских томатов, что на 7,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Поддержка экспорта Другой чрезвычайно актуальный документ - меморандум между АО "РЭЦ" (Российский экспортный центр) и Минэкономики Азербайджана о взаимопонимании между институтами развития торговли. Создаются условия для обмена информацией по стандартам и сертификации экспортируемой продукции и материалов, а также для продвижения на рынки продукции из номенклатуры передовых технологий: пищевой, сельскохозяйственной, медицинской и косметической, удобрений, изделий из древесины, машиностроительного оборудования. Кроме того предусматривается возможность совместным предприятиям, использующим российские товары и услуги, пользоваться механизмами российской экспортной поддержки для поставок в третьи страны (Каспийского региона).

Инструменты "тонкой настройки" Значительную роль в расширении двусторонних промышленных проектов и торговли играют низовые сети бизнес-коммуникаций, то есть практически незаметные для СМИ межрегиональные связи и инструменты "точечного взаимодействия". С азербайджанской стороны это Торговое представительство Азербайджана в России, а с российской - структура Минпромторга (торгпредство) и Российский экспортный центр в Азербайджане. Им удалось за несколько лет выстроить твердую сеть бизнес-коммуникаций, которую удалось сохранить в период пандемии благодаря проведению онлайн бизнес-форумов отдельных регионов РФ с торгпредством в Баку (идея Минпромторга РФ) и тренингов по отдельным отраслевым позициям, в частности - фармацевтике, агропрому, логистике, страхованию, ряду других (идея азербайджанского Торгпреда в РФ, конкретно Руслана Алиева). Такие консультации позволили в течение 2020 года выявить барьеры в торговле и донести до бизнеса механизмы более-менее доступной экспортной поддержки. По итогам этих онлайн-мероприятий были предложены практические рекомендации, а также выявлены тенденции, выгодные для увеличения потенциала взаимодействия. Кроме того относительно недавно департамент развития бизнеса Банка «МБА-Москва» представил онлайн сервис по поиску азербайджанских партнеров для российских поставщиков товаров и услуг. Межрегиональная интеграция Давайте посмотрим, какие тенденции выявлены благодаря этим тренингам и форматам онлайн-координации. Возьмём четыре региона России. Ульяновская область В 2020 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, объемы экспорта ульяновской продукции в Азербайджан выросли на 47,3 %. Наибольшую положительную динамику показали такие товарные позиции, как зерно, автотехника, изделия из черных металлов.

Башкортостан В 2019 году экспорт предприятий российской республики в Азербайджан вырос на 6,4% ($27,8 млн). За 7 месяцев 2020 года региональный экспорт в Азербайджан увеличился на 16,7%. Основу башкирского экспорта в Азербайджан составляют металлы и изделия из них, продовольственные товары, изделия из древесины, продукция машиностроительная и химической промышленности. Воронежская область По итогам 2019 года Азербайджан вошел в топ 6 стран, покупавших продукцию, произведенную в Воронежской области. Экспорт из региона в Азербайджан увеличился по сравнению с 2018 годом на 62,3 % и составил $46,7 млн. В 2020 году, несмотря на все трудности и ограничения, объемы воронежского экспорта в Азербайджан сохранились на уровне 2019 года – хотя в целом экспорт Воронежской области сократился на 20%. Брянская область В рамках восстановления возвращенных районов азербайджанским строителям может быть интересен ассортимент предприятий Брянской области: мобильные устройства для принудительной остановки транспорта и раздвижные барьеры; изделия из чугуна и стали, водогрейные котлы; металлическая и пластиковая сетка для строительной и дорожной отраслей.