В России выявлено 8 709 новых случаев коронавируса

В России выявили 8 937 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19 в Telegram-канале.

Днем ранее было зафиксировано 8 937 случаев инфекции.

За прошедший день выздоровели 9 345 человек, скончались 386. Из числа зараженных 12% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заражений за сутки зафиксировали в Москве (2 653), Санкт-Петербурге (833), Московской области (775), Ростовской области (197), Нижегородской и Воронежской областях (по 143).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 992 554 жителей России, вылечились 4 610 465 человек, умерли 118 125.