Намек на это был красноречив: министр разместил в своем Twitter фото легендарного беспилотника с кратким текстом: «Скоро хорошая информация… следите за обновлениями!». Интересно, что на фото этого чуда военной техники на хвостовом оперении хорошо виден опознавательный знак ВВС Польши.

Успешное применение беспилотников турецкого производства в войне в Нагорном Карабах е, в известной степени предопределивших триумфальную победу Азербайджана, привлекает внимание глав оборонных ведомств стран мира. Только что стало известно, что министр обороны Польши Мариуш Блащак предполагает закупить у Турции БПЛА Bayraktar TB2.

Как сообщал haqqin.az, беспилотные авиационные комплексы Bayraktar стоят на вооружении армии Азербайджана и Украины.

Технические характеристики боевого беспилотника таковы: длина его 6,5 метра, размах крыла 12 метров, а радиус действий составляет 150 километров. (После модернизации Bayraktar TB2 теперь может быть управляем на дальности до 300 километров). Максимальный вес полезного груза на борту— 50 килограммов. При этом максимальная скорость полета внушительна — 222 километра в час, а крейсерская — 130 километров в час. Высота полета тоже немаленькая - 6 тысяч 750 метров.

Известно также, что интерес к закупкам турецкого воздушного «убийцы» проявила и соседняя с Турцией Болгария.

Оказывается, переговоры о приобретении этой страной 6 боевых аппаратов средневысотного действия Bayraktar TB2 начались еще в прошлом году. Но были прерваны из-за вспышки пандемии.

Если они будут экспортированы в Болгарию, то это будет означать, что турецкая национальная система вооружения впервые будет использоваться страной-членом Евросоюза. Так сообщило турецкое новостное издание Haber 7.

Такие БПЛА использовались не только в Нагорном Карабахе. Их эффективность была не раз доказана в боевых действиях в Сирии и Ливии.

Армия Польши, как и другие вооруженные силы стран-членов НАТО, сейчас активно проводят модернизацию. И покупка беспилотников Bayraktar TB2 прекрасно укладывается в его программу. Этот вид вооружений яркими примерами показал свою актуальность.