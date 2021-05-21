Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 13:05

Недавно гендиректор глобальной корпорации Intel Пэт Гелсинджер в ходе поездки в Израиль санкционировал начало реализации трех крупных инвестиций в Intel Israel общей стоимостью 10,6 млрд долларов. 400 млн долларов будут вложены в строительство нового кампуса для дочерней компании Mobileye в Иерусалиме. Еще 200 млн долларов будут инвестированы в анонсированный ранее новый кампус компании в Хайфе рядом со старым зданием Intel, который должен будет принять 6 тыс работников компании на севере страны, и информационно-туристический центр. Строительство здания должно начаться в 2023 году, когда будут получены соответствующие разрешения. Кроме того утверждено начало работ по строительству второго завода в Кирьят-Гате стоимостью 10 млрд долларов, которое было согласовано с правительством Израиля в 2019 году в обмен на получение налоговых льгот.

Корпорация Intel является крупнейшим частным работодателем в Израиле. Штат Intel Israel уже превышает 14 тыс человек, компания планирует набрать еще 1000 сотрудников. И на первый взгляд здесь ничего необычного нет – компания вкладывает инвестиции в технологически развитую страну – Израиль. Но если вспомнить, что еще в середине прошлого лета СМИ отмечали, что технологические компании США массово перемещаются в Израиль, то все становится не очень просто. Да, крупнейшие технологические корпорации США, такие как Google, Microsoft и Intel Corporation переносят свои мощности, технологии, миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в Израиль. Эта тенденция практически не освещается в корпоративных американских СМИ. По этому поводу не высказывается беспокойство даже со стороны политиков США, ратующих за американское превосходство и исключительность. Более того, многие из этих ведущих технологических компаний, переводящих с рекордной скоростью инвестиции и рабочие места в Израиль, продолжают на свою деятельность получать значительные субсидии правительства США, которые косвенным образом присоединяются к инвестициям техногигантов.