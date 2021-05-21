Алиев и Лукашенко обсудили ситуацию на границе с Арменией

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев сегодня утром провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений.

Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел до внимания белорусского коллеги позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни.