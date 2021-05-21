Проармянское лобби ликует, пытаясь предать этому событию всемирно-исторический характер. Правда, в этот раз ликование несколько ограничено. Поскольку подобное «историческое заявление» делал совсем недавно Джо Байден – а улучшений для Армении, равно как и ухудшения для Турции, так и не наступило.

Европейский парламент призывает Турцию признать так называемый «геноцид армян» в Османской империи, что проложило бы путь к примирению двух народов. Об этом говорится в докладе по Турции, который был одобрен депутатами в минувшую среду на пленарной сессии в Брюсселе.

Поскольку подобные заявления, резолюции и доклады носят даже не декларативный, а совершенно декоративный характер. Они – просто часть ритуала, который политики просто обязаны делать, чтобы показать свою приверженность «высоким гуманитарным и демократическим целям». После чего всё возвращается на круги своя. И те же Вашингтон и Брюссель продолжают выстраивать отношения с Анкарой и Баку. «Ничего личного, только бизнес».

И вот этому бизнесу, транснациональным компаниям и национальному капиталу совершенно плевать на то, что там говорят европарламентские сидельцы. Цена им, в глазах серьёзных людей, реально делающих реальную политику – пятачок за пучок, и то – только в базарный день.

Примечательно, как выглядят итоги голосования по этому докладу: «За» его текст проголосовали 480 депутатов из 705. 64, то есть 9 процентов высказались против, 150, то есть 21% - воздержались. Итого – треть депутатов были категорически против или же частично несогласны с подготовленным докладом и содержавшимися в нём выводами. Каждый третий. Что, с учётом крайне сложных отношений Брюсселя с Анкарой и Баку – очень высокий показатель разногласий евросидельцев по данному вопросу.

Более того, в самом тексте говорится о реальных причинах того, почему этот доклад вообще появился. Во-первых, депутаты Европарламента «выразили обеспокоенность враждебной внешней политикой Турции, в том числе в отношении Греции и Кипра, и ее участием [в конфликтах] в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, что постоянно противоречит приоритетам ЕС».

Во-вторых, как говорится в докладе, «использование Турцией беженцев в качестве инструмента политического шантажа Евросоюза недопустимо». И это уже не заармянство Европарламента, как могло бы показаться на первый взгляд – а чистейшей воды прагматизм. Брюссель выражает недовольство активной и самостоятельной внешней политикой Анкары, о чём её и информирует. А также – стремиться обесценить главный козырь Турции на переговорах с Европой – вопрос о беженцах.