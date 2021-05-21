У Азербайджана два финала на Всемирных соревнованиях в Баку

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжаются 9-е по счету Всемирные соревнования по спортивной аэробике среди возрастных групп, которые считаются неофициальным чемпионатом мира для детей и юношей.

Во второй день турнира участники вновь принимают участие в квалификации. Уже известно, что в возрастной категории 12-14 лет Марьям Топчубашева пробилась в финал индивидуальных соревнований. Она набрала 18,400 балла и заняла 6-е место.

Напомним, вчера в финал вышло наше трио в составе Сары Алиханлы, Санам Кязымовой и Алии Исмайловой.

Групповая команда Азербайджана (Лейла Бежанова, Ровшана Багирзаде, Арзу Агаева, Лейла Абдуллазаде, Эмилия Махмудова), выступавшая в возрастной категории 15-17 лет, набрала в квалификации 16,200 балла и заняла 10-е место.

Сегодня также ждем выступление нашей юной групповой команды.

Всего в соревнованиях принимают участие 202 спортсмена и спортсменки из 18 стран.