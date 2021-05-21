Послы Израиля и Ирана схлестнулись в Баку

«Мы можем подумать, что находимся в тысячах километров от конфликта. Но это не так, мы близки к нему», - заявил израильский посол Джордж Дик.

Ответ новоназначенного посла Ирана в Азербайджане Аббаса Мусави не заставил себя долго ждать: «Я слышал, что ты соврал и оклеветал друга в доме друга. Наверное, ты не в курсе связей Азербайджана и Ирана. Мы неразделимы как мясо и ноготь и никогда не позволим скопиться грязи под ногтем».