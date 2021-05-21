В Японии захотели помешать действиям России в Арктике

Японии следует помешать действиям России в Арктике, пишет издание Nihon Keizai.

Анализируя текущую ситуацию, журналисты заявили, что Токио необходимо вмешаться и не дать Москве воплотить свой замысел и выстроить выгодные для нее правила судоходства по Северному морскому пути. Линию поведения России издание охарактеризовало как «агрессивную».

Авторы подчеркивают, что Москва не имеет никакого права на «приватизацию» Северного морского пути. Они призывают власти Японии занять более активную позицию в регионе. «Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих здесь морских путей», — заключили в издании.