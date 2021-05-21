Сегодня на чемпионате Европы по каратэ в хорватском городе Пореч проходят поединки за медали.

Пянах Абдуллаев (84 кг) уступил в финале Угуру Акташу из Турции и стал серебряным призером.

Рафаэль Агаев остается 11-кратным чемпионом Европы. В его активе также пять побед на чемпионатах мира.

Отметим, что Агаев проиграл Горуне и в финале Евроигр-2019.

Рафаэль Агаев (75 кг) в финале сражался с украинцем Станиславом Горуной и уступил со счетом 1:3.

Наша титулованная каратистка Ирина Зарецкая в финале весовой категории до 68 кг билась с гречанкой Василики Панециду и победила в упорной борьбе – 3:0.

Напомним, Зарецкая является чемпионкой мира 2018 года, чемпионкой Европы-2016 и победительницей Европейских игр-2015.

Чуть ранее в схватках за бронзу проиграли Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) и Илаха Гасымова (55 кг).

За бронзу сегодня поборется еще Роман Гейдаров (ката), а в финалах выступят Рафаэль Агаев (75 кг) и Пянах Абдуллаев (84 кг). Завтра мужская сборная Азербайджана (командное кумитэ) выступит в матче за бронзу.