МИД: Армения вновь по-своему понимает принципы международного права.

Армения вновь по-своему понимает принципы международного права. Об этом сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление официального представителя МИД Армении, который обвинил азербайджанскую сторону в создании напряженности на границе, утверждая, что Азербайджан, якобы нарушив международное право, "оккупировал территорию Карабах а".

"Прежде всего напоминаем армянскому МИД, что нарушение Арменией основополагающих принципов международного права в течение всех этих лет является реальной причиной отсутствия демаркации границы между двумя странами на протяжении последних 30 лет.

В целом позитивно оцениваем то, что Армения наконец вспомнила о международном праве спустя 30 лет. Однако она по-прежнему понимает принципы международного права по-своему.

Армения, обвиняющая Азербайджан в том, что он, применив силу, якобы оккупировал территории, до сих пор не понимает, что страна не может оккупировать свою территорию, а может только освободить ее от оккупации. Армения должна осознать этот факт и принять новую ситуацию.

Мы вновь призываем Армению нормализовать отношения на основе принципов международного права, на которые она ссылается, и проявить конструктивность в урегулировании каких-либо разногласий", - сказала Абдуллаева.