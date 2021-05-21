160 армянских солдат остались в Иране

В Иране находятся около 160 армянских военнослужащих. Одним из поводов недавнего визита в Армению высокопоставленных иранских военных было обсуждение вопросов, связанных с возвращением армянских солдат. Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

«Нам рассказали, что армянские солдаты оказались на государственной границе Ирана в тяжелые дни войны и с того времени остаются там: неизвестно, где они находятся и в каком статусе. Нам сказали также, что Иран предъявил какие-то предусловия армянской стороне в связи с возвращением армянских солдат», - уточняет издание.

Между тем начальник управления информации и связей с общественностью Минобороны Армении Геворк Алтунян заявил, что не комментирует эту тему.