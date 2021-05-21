Глава КСИР: Иран готов помочь ХАМАС во всех областях

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами выразил готовность Ирана оказать силам сопротивления Палестины любую помощь в любой области, пишет Тasnim news.

Командующий КСИР сделал это заявление в ходе телефонных разговоров с Исмаилом Ханием и Зиядом аль-Нахала, лидерами движений сопротивления ХАМАС и Исламский джихад. Во время разговора с аль-Нахала генерал-майор Салами подчеркнул, что КСИР «никогда не оставит палестинский народ».

В разговоре с Ханией, генерал-майор Салами высоко оценил последнее достижение палестинских групп сопротивления, заявив: «Иран готов предоставить всевозможную помощь палестинскому народу и силам сопротивления во всех областях, и он не пожалеет усилий в этом вопросе». Хания, со своей стороны, высоко оценил твердую позицию Ирана в отношении прав палестинцев. «Баланс сил на поле боя изменился, и палестинский народ по всей стране и даже за рубежом отверг оккупацию, а также ее политику и действия» , - сказал он.