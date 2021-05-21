Рафаэль Агаев со слезами на глазах: «Умер мой дядя, а через месяц – мама»

До финала Рафаэль в беседе с официальным сайтом Всемирной федерации каратэ (WKF) рассказал, что в последнее время пережил тяжелые моменты, связанные со смертью мамы и дяди.

«Я уверен, что во время финала мама будет наблюдать за мной с небес», - заявил Агаев в слезах после выхода в финал.

«5-кратный чемпион мира, 11-кратный обладатель титула чемпиона Европы и, возможно, одна из величайших звезд карате, Рафаэль Агаев получил путевку в финал мужского кумитэ в весовой категории 75 кг, победив со счетом 2:0 Ноа Бича из Германии, - пишет сайт WKF. - После победы в полуфинале легенда карате Агаев не cмог выдержать напряжения и эмоций. Слезы катились по его лицу, когда он вспомнил свою покойную мать и тяжелый год, который ему пришлось пережить».

«Всего два месяца назад я потерял дядю, - говорит Рафаэль. - А потом, через месяц, умерла моя мама. Кроме того, меня мучают травмы. В прошлом году мне сделали четвертую операцию на колене. Люди могут этого не понимать, но участие в этом финале меня очень радует. Если выиграю, то посвящу победу маме. Но что бы ни случилось, все будет хорошо, она рядом со мной.

Люди могут сказать, что я уже стар. Я уважаю всех и не обижаюсь на эти комментарии. Для меня важно то, что у меня в голове. Если у меня в голове возникнет идея, я сделаю все, что в моих силах, чтобы довести ее до конца. Карате - это моя жизнь. Это то, что я делаю, я посвятил этому свою жизнь».