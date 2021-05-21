Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировались 36 758 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 25 158, вторую – 11 600 человек.
Общее количество предоставленных гражданам доз вакцины в стране составило 1 961 563. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 115 044, вторую – 846 519 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.