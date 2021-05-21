В России предлагают вернуть смертную казнь для педофилов

Для педофилов нужно вернуть смертную казнь, отменив действующий в настоящее время мораторий. Об этом заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, пишет РИМ Новости.

«Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов», — в частности, отметила она. По словам Мишоновой, лично она выступает за по крайней мере пожизненный срок для каждого педофила, потому что «почти в 100% случаев случается рецидив».

Мишонова подчеркнула, что если это невозможно в настоящее время и общество к этому не готово, то стоит хотя бы обсудить введение пожизненного срока, а труд осужденных педофилов использовать на благо общества.