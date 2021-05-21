Генпрокуратура отвечает депутату Рустамханлы: Нияз Нифтиев сидит по делу

Как сообщал ранее haqqin.az, в ходе вчерашнего заседания Милли Меджлиса депутат Рустамханлы заявил, что следствие по этому делу длится уже более 15 месяцев, и Н.Нифтиев все это время находится под арестом. Депутат призвал выпускать в таких случаях людей на свободу, чтобы они могли организовать свою защиту.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры говорится, что в некоторых средствах массовой информации появилась информация, не отражающая правду об избрании в отношении экс-председателя муниципалитета поселка Бинагади Нияза Нифтиева необоснованной меры пресечения в виде заключения под стражу и допущении промедления по уголовному делу.

«Сообщаем, что бывший председатель муниципалитета поселка Бинагади Нияз Нифтиев в период с 17 января 2020 года по 7 апреля 2020 года совместно с 2 другими должностными лицами возглавляемой им структуры, нарушив правила особого карантинного режима, применяемого в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в нашей стране, неоднократно получал взятки в обмен на выдачу фальшивых справок для выдачи разрешений на свободное передвижение.

18 апреля 2020 года Ниязу Нифтиеву, в отношении которого решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, было предъявлено окончательное обвинение по статьям 309.1 (превышение должностных полномочий), 311.3.1, 311.3.2 (получение взятки) и 313 Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.