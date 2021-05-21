Жириновский предложил создавать специальные магазины для бедных

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что для малоимущих граждан нужно создать специальные магазины, в которых они смогут покупать товары по сниженным ценам. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

Также им можно бесплатно раздавать изъятые санкционные продукты, подчеркнул он.

«Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!» — призвал Жириновский.

Также лидер ЛДПР осудил идею о регулировке и заморозке цен государством, поскольку это, по его мнению, приведет к сокращению производства продукции.