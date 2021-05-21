Ученые назвали возможную причину новой пандемии

Связанные с рядом научных учреждений Китая ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао проследили историю появления и распространения вируса: они уточнили, что данный штамм выявили в 2010 году у утки в Китае. Через четыре года ряд случаев зафиксировали в Японии и Южной Корее, причем среди заболевших были и домашние, и дикие птицы. К 2016 году вирус проявился у птиц в Индии, России, Монголии, США, а также в нескольких частях Европы. К 2020 году вспышки H5N8 были обнаружены уже в 46 странах, что указывает на внушающую опасения способность вируса к размножению.

«История свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года», — отмечается в материале.

Вэйфэн Ши и Джордж Гао при этом указали, что при обследовании инфицированных рабочих не было выявлено признаков передачи H5N8 среди людей. Однако ученых встревожил тот факт, что при скрещивании вирус продемонстрировал способность очень быстро адаптироваться к другим носителям.

Они также акцентировали внимание на высокой патогенности вируса, заметив, что распространение H5N8 можно регулировать посредством ужесточения контроля за фермами, рынками и дикими пернатыми, а также при соблюдении стандартных мер инфекционного контроля.