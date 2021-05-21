Икрам Нур, автор haqqin.az 20:39

В минувшую среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что участники переговоров по реставрации ядерной сделки в Вене согласились отменить основные санкции против Тегерана. «Мы сделали главный и важный шаг. Основная договоренность достигнута», - добавил он. «Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем, чтобы прийти к окончательному соглашению ... но основные вопросы - нефтяные санкции, санкции в отношении нефтехимии, судоходства, страхования, центрального банка, банковского сектора и т.д. ... они согласились по всем из них», – сообщил иранский президент.

Мировой рынок нефти на эти слова отреагировали мгновенно: цена за баррель марки Brent опустилась на 2,1%. Однако эмоции вскоре утихли, поскольку выяснилось, что Хасан Роухани несколько, мягко говоря, преувеличил, выдав желаемое ему за действительное. Внезапно выяснилось, что никакой такой основной договорённости не достигнуто. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию страны в Вене, что, хотя «рамки или структура» соглашения были достигнуты, все еще остаются разногласия по «некоторым ключевым вопросам». В переводе с дипломатического на человеческий это означает, что американо-иранский диалог топчется на месте. Более того, выяснилось, что Вашингтону о достижении некоей «основной договорённости» ничего неизвестно. Некоторое время он хранил гордое молчание, видимо, пребывая в шоке от «оптимизма» иранского президента. А потом выступила первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер.

Сообщившая, что прошедшие переговоры «действительно помогли сформулировать возможные шаги, которые должны быть сделаны Ираном, а также США, чтобы достигнуть взаимного возврата к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий». Но не сделавшая ни одного намёка на то, насколько стороны могут быть в действительности близки к сделке. То есть – фактически дезавуировала то, что прозвучало из Тегерана, поставив тем самым Хасана Роухани в достаточно щекотливое положение: внезапно выяснилось, что в вопросах информации о ходе переговоров по ядерной сделке доверять ему нельзя, он на чистом глазу вводит в заблуждение и иранскую, и мировую общественность. По-человечески полет фантазии Роухани понять можно. Ядерная сделка в ближайшее время для лагеря реформаторов, который он представляет – единственный шанс «остаться на плаву» и сохранить хоть какой-то политический вес в иранском истеблишменте. Но с точки зрения политики – подлог и передёргивания надёжными инструментами не являются. Помочь себе на короткое время таким способом можно, выиграть на перспективу – нельзя. Скажу больше – своим сторонникам Роухани оказывает откровенно «медвежью» услугу. Эти фантазии ему и его лагерю обязательно вспомнят. Политические оппоненты иранского президента – люди хваткие и в пропаганду тоже умеют очень даже неплохо.