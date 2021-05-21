На равнине Конья, которая является важным сельскохозяйственным регионом, появляются глубокие дыры. Профессор Фетулла Арик, руководящий Sinhole Research Center в Техническом университете Коньи, насчитал уже около 600 таких провалов. А ведь в прошлом году их было только 350.

Апокалиптические провалы «дырявят» территории богатого культурного наследия Турции. Виновата засуха, вызванная катастрофическими климатическими изменениями. И в этом, как известно, виноват человек.

Эти дыры — так называемые карстовые полости. Вообще-то, они являются природным явлением, но не в этом случае.

Что тревожит сельчан, так это то, что очередные провалы появляются все ближе к домашним хозяйствам.

Один из местных крестьян сказал в разговоре с корреспондентом BBC, что он и его коллеги боятся работать в поле, так как под ним может разверзнуться пропасть. Однако он добавил, что у него нет выбора и все-таки должен работать.

В самом большом из них может поместиться трактор вместе с громоздкой сельскохозяйственной машиной или даже целый автобус.

В Турции за это ответствен человек, а точнее, засуха, вызванная изменениями климата. Дефицит воды вынуждает людей все более агрессивными способами добывать воду из подземных запасов, что и приводит к обрушению верхнего слоя земли.

В центральной части Анатолии — провинции Конья - ситуация выглядит крайне неприятно.

Головокружительно глубокие провалы появляются тогда, когда подземные ямы не в состоянии больше удерживать тяжесть слоев глыб, находящихся выше.

Они возникают в результате карстовых процессов, или вымывания водами или размывания скальных пород, таких, как известняк или мел.

К этому, по мнению ученых, приводит и вероятная утрата вещества, скрепляющего песчинки в глыбах песчаника. Тогда и возникают подземные пещеры.

Снижение количества осадков и высыхание грунта приводят к тому, что своды этих пустот не в состоянии выдерживать многосоттонную тяжесть, и потому происходят обвалы, производя дыры или карстовые пустоты.

Проблему осложняют и крестьяне, которые вынуждены поливать свои поля, используя грунтовые воды, что еще больше снижает их уровень.

Если раньше полив растений происходил 1-2 раза в год, то теперь засуха принуждает тружеников сельского хозяйства делать это 5-6 раз в год. А потребности в орошении огромны, так как в Турции сельское хозяйство потребляет 80 процентов всей воды в стране.

Известно, что полив полей грунтовыми водами в Турции считается незаконным, однако многие крестьяне идут на это, чтобы «оптимизировать» расходы. Ведь, использование воды из других источников весьма затратно и делает сельскохозяйственную продукцию нерентабельной. Поверхностные, природные резервуары воды тоже сжимаются. Так, например, водные запасы озера Бейшехир ныне составляют 123 миллиона тонн, уменьшившись с 450 миллионов в 2020 году.

Карстовые пещеры есть не только в Турции. Такие геологические явления известны во всем мире — от Соединенных Штатов до Западной и Восточной Европы, а также Юго-Восточной Азии. Они давно стали местами паломничества туристов. Пещеры бывают известняковые и гипсовые, некоторые имеют длину до 200 километров. Понятно, что часто сюда людей манит необычайная красота этой части подземного мира.

Но не везде появление карстовых пещер угрожает благосостоянию страны, и является свидетельством катастрофического изменения климата на нашей планете.

К сожалению, ситуация в Турции лишний раз подтверждает то, что климат нашей планеты хрупок, и человек, чтобы выжить, делает далеко не безобидные вещи. А там, где тонко, там и рвется...