Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выбрал между криптовалютой и обычными деньгами. Пост на эту тему он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Настоящая битва ведется между фиатными деньгами и криптовалютами. В целом счете я поддерживаю последние», — написал предприниматель.

14 мая стало известно, что Маск включился в развитие криптовалюты Dogecoin, так как считает эту идею перспективной. За день до этого Tesla прекратила принимать оплату за электромобили в биткоинах. В качестве причины была названа излишняя энергозатратность криптовалюты. В заявлении говорилось, что компания смотрит в сторону других, более эффективных разработок.