Премьер-министр Ливана раскритиковал президента

Премьер-министра Ливана Саад Харири назвал президента страны причиной неудач переговоров по формированию кабинета министров, в результате чего страна остается без правительства более семи месяцев, пишет Тhe national news.

Выступая на специальной парламентской сессии, Харири сказал, что он отказался сформировать правительство, которое удовлетворило бы президента Мишеля Ауна. Вместо он намерен пообещав сформировать кабинет министров, способный остановить экономический коллапс страны.

Харири подчеркнул, что письмо президента Ауна в парламент было попыткой отозвать его кандидатуру с поста премьер-министра. Он сказал, что эта политическая атака была результатом его отказа подчиниться требованиям Ауна по вопросу о составе новой администрации.

Ливан был без правительства в течение семи месяцев, поскольку Харири не удается утвердить кабинет министров, Специальное заседание парламента было созвано для обсуждения письма с жалобой от президента Мишеля Ауна относительно тупиковой ситуации в переговорах о формировании состава правительства.