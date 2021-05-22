В Барде женщина вместе с сожителем измывались над ребенком

В Барде 7-летний ребенок подвергся насилию со стороны своей матери и мужчины, с которым она жила в неофициальном браке.

Как сообщают местные СМИ, житель Бардинского района О.Н. был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу с ожогами.

По словам несовершеннолетнего, его мать Гасанова Рая Ильхам гызы за кражу прижгла ему в руки раскаленной ложкой. Несовершеннолетний сообщил, что его мать вместе с человеком по имени Мехралиев Махмуд и раньше избивали его.