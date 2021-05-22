В пьесах Шекспира нашли расистские высказывания

Британские культурологи заявили, что некоторые пьесы Уильяма Шекспира следует считать «спорными». В произведениях драматурга специалисты увидели расистские высказывания о красоте «белизны кожи», а также заметили часто встречающееся противопоставление «темного» и «светлого», сообщает Daily Telegraph.

По данным издания, в лондонском театре «Глобус» проходит цикл семинаров «Антирасистский Шекспир», посвященный деколонизации его пьес. В рамках курса специалисты также стремятся обсудить спорные моменты, которые могут помешать восприятию и исполнению его творчества.

На первой встрече эксперты проанализировали комедию «Сон в летнюю ночь», в которой обнаружили «спорную гендерную и расовую динамику». По мнению ученых, в пьесе прослеживается «бинарная система темного и светлого», где положительная роль отдана светлому. Профессор Ванесса Корредера подчеркнула, что подобное сопоставление встречается в каждом произведении Шекспира. «Каждая пьеса о расе, поскольку белизна упоминается в каждой из них», — заявила она.