Извержение самого активного вулкана в Африке

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), произошло в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вулканолога Дарио Тедеско.

"Я вижу высокие фонтаны лавы", - приводит агентство его слова. Тедеско предположил, что пострадать от извержения может расположенный рядом город Гома с населением 1,5 млн человек. "На данный момент эвакуация людей из ближайших к вулкану районов не объявлена", - отметил он.

Высота вулкана Ньирагонго, который является частью рифта Альбертин, составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.