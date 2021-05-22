Стране, в которой разрушена экономика и тотальный дефицит всего и вся, которая разорвана на части, из которой бежали миллионы граждан – выборы не нужны. Они необходимы только одному человеку, Башару Асаду, который таким образом стремиться доказать миру свою «легитимность». А также продемонстрировать, что он крепко сидит в своём кресле, пусть оно и составлено из иностранных штыков.

В сирийских дипломатических миссиях за рубежом 20 мая прошло голосование по выборам президента Сирии. 26 мая они пройдут на территориях страны, подконтрольных режиму. Дамаск готовится к неизбежному – очередной победе Башара Асада и новому президентскому сроку для него.

Впрочем, собственно «легитимности» это вряд ли поможет. Во-первых, голосование по-прежнему невозможно провести в Идлибе, а также части районов на севере и северо-востоке Сирии, находящихся под управлением либо лояльной Турции оппозиции, либо Курдской автономной администрации. К тому же, большинство из сирийских беженцев - примерно 5 миллионов человек - не смогут получить право голоса, так как они не зарегистрированы в посольствах стран, где находятся.

Во-вторых, ряд государств уже заявили, что ни само голосование, ни его итоги они не признают. Позицию о непризнании выборов отдельно проговорила Турция. Соответствующее совместное заявление Великобритании, Германии, Италии, Франции и США появилось на сайте Госдепа уже в середине марта.

Режим Асада пытается создать иллюзию конкурентной борьбы на выборах, допустив к участию в них мифическую «оппозицию». Мифическую оттого, что ни для кого в Сирии не секрет её тесные связи со спецслужбами Дамаска. Так что вполне справедливо говорить о том, что это не оппозиция Асаду, а оппозиция Асада, совершенно карманная и декоративная штука. И эта декоративность буквально прёт изо всех щелей, от хода президентской кампании до работы с избирателями: объявление амнистии, вояжи на фабрики, раздача продуктов и марши бюджетников в поддержку Асада - с неафишируемыми штрафами за неявку на них.

Кстати, с амнистией вышло интересно. Торговцы наркотиками, контрабандисты и лица, осужденные за уклонение от уплаты налогов, могут воспользоваться амнистией при определенных условиях, а именно, если они согласятся уплатить штраф, согласно тексту указа.

Также под амнистию попадают армейские дезертиры, которые сдадутся в течение трех месяцев - если они находятся в стране - или в течение шести месяцев, если они находятся за границей.

Заключенные с неизлечимыми заболеваниями старше 70 лет и похитители, согласившиеся освободить своих заложников в течение 10 дней, также будут иметь право на амнистию. Что-то подобное уже было и в 2014, и в 2018, и в 2019-м годах, но у сирийцев что тогда, что сейчас этот «широкий жест» Дамаска никакого энтузиазма не вызывает.

Поскольку всегда существует главный вопрос: а что изменится после этих выборов? Да ничего. Клан Асада как купался в роскоши, как продолжал «пировать во время чумы» - так и будет продолжать это делать. Реконструкция экономики как не начиналась – так и не начнётся. Проиранские прокси как бесчинствовали на сирийских территориях – так и будут продолжать это делать.

А главное, арабские страны Ближнего Востока будут, как и прежде, прощупывать ситуацию и лавировать, Турция – выступать против Асада, а США и Европа – придерживаться прежней политики санкций и резкого неприятия. Никаких инвестиций и восстановления страны. Тупик, безысходность и болото. Чем дальше – тем всё более загнивающее. И акции вроде «президентских выборов» атмосферу в этом болоте не оздоровят…