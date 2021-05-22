В Исмаиллы Mercedes упал в овраг: есть пострадавшие

В селе Намазгах Исмаиллинского района легковой автомобиль марки Mercedes перевернулся и упал в овраг.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в селе Намазгах Исмаиллинского района легковой автомобиль марки Mercedes перевернулся и упал в овраг.

Вызванные на место происшествия спасатели Государственной службы пожарной охраны МЧС извлекли из автомобиля 2 человек, оказавшихся зажатыми в транспортном средстве.