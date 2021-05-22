The New York Times: Россия "обошла США" в Арктике

Россия, вовремя обратив внимание на климатические изменения, "обошла США" в освоении Арктики и усилении там своих оборонительных позиций. С такой оценкой выступила в субботу газета The New York Times.

Издание отмечает, что российское правительство "в отличие от Госдепартамента США в администрации Трампа" открыто признало наличие климатических изменений, приняв в октябре 2020 года Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе упоминается, в частности, "рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне".

"Хотя Вооруженные силы РФ имеют мало общего с либеральными западными политиками или экологическими организациями вроде Greenpeace, они разделяют точку зрения о том, что льды действительно тают. Это позволило им обойти США", - констатирует The New York Times. При этом, по мнению издания, арктическая стратегия США "определенно изменится" при администрации нынешнего лидера Джо Байдена.

Газета приводит мнение аналитика Майкла Коуфмана из исследовательского центра CNA, который по контракту предоставляет услуги ВМС и Корпусу морской пехоты США. По словам Коуфмана, таяние льдов является для РФ "ночным кошмаром". "Это открывает новый театр [военных действий] в случае конфликта с Соединенными Штатами", - считает эксперт.

В то же время автор статьи, посетивший по приглашению РФ самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры, признает, что внимание России к Арктике продиктовано во многом экономическими соображениями. Так, он отмечает интерес Москвы к раскрытию в условиях таяния льдов потенциала Северного морского пути, а также освоению новых запасов ископаемых. При этом журналист признает, что приглашение иностранных журналистов на российских аэродром показалось ему "демонстрацией возможностей страны".