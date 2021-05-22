Польшу испугало возможное превращение Германии в «мини-Россию»

Строительство «Северного потока-2» может привести к тому, что Германия станет «мини-Россией», считает замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала.

По его мнению, это нужно Берлину для того, чтобы контролировать поставки газа в Евросоюз, передает TVP Info.

Чиновник также выразил уверенность, что власти США не изменили своего отношения к проекту, несмотря на отмену санкций против компании-оператора Nord Stream 2. Однако, если Штаты решили договориться с ФРГ, это будет «очень плохой новостью», поскольку санкции изменятся лишь формально, добавил Хорала.

Напомним, на текущей неделе США наложили санкции на участников реализации «Северного потока-2». В частности, в «черный список» вошли 13 российских судов, связанных с проектом «Газпрома». Вашингтон по-прежнему считает строительство газопровода плохой идеей, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.