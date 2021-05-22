Диетолог назвала идеальные продукты для быстрого похудения

По словам специалиста, таковыми являются лук, шпинат и сельдерей, так как в них много фолиевой и аскорбиновой кислот, калия, клетчатки. Для лучшего усвоения эти овощи лучше всего заправлять растительным маслом. Кроме того, весьма полезны желающим сбросить лишние килограммы любые виды капусты: они содержат витамины, пищевые волокна, кальций, магний, а квашеная капуста помогает кишечнику.

«Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне», — сказала Пугачева. Также следует включить в рацион худеющим свеклу вместе с ботвой, огурцы, а также термодженики, то есть острые и пряные овощи, например, хрен, чеснок, перец чили, горчицу, чеснок. Они оказывают антисептическое и антиоксидантное воздействие на организм.