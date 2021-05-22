Турецкие СМИ: Вертолет ВВС Азербайджана снова совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-17 ВВС Азербайджана, совершивший вынужденную посадку 3 дня назад в Турции, накануне поднялся в воздух после ремонта, но в двигателе снова возникла неисправность. Об этом пишут турецкие СМИ.

Как сообщалось ранее, вертолет летел в Турцию на военно-воздушную базу Мерзифон в регионе Амасья для участия в военных учениях и совершил аварийную посадку на пляже у побережья города Телболу в районе Гиресун три дня назад из-за технической неисправности.

Сообщается, что экипаж вертолета из 6 человек приступил к работе по устранению неисправности в утренние часы накануне. Для устранения неисправности вертолет был поднят в воздух с пляжа и опущен в 50 метрах от дороги вдоль побережья Черного моря. Сотрудники полиции установили ограждение вокруг территории, не позволяя автомобилям и пешеходам въезжать на территорию, где ремонтировался вертолет.