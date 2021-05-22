МЧС: За минувшие сутки произошло 47 пожаров
За минувшие сутки произошло 47 пожаров, были спасены 4 человека, сообщает сайт МЧС.
Согласно информации, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112», за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 47 случаям возникновения пожаров, 2 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 1 ДТП. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.